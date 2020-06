Allarme coronavirus per lo sci italiano. A causa della positività alla COVID-19 di un allenatore, tutti i 180 componenti della comitiva azzurra - fra i quali le campionesse Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino - sono bloccati per due giorni nell’albergo Livrio, sullo Stelvio. Solo dopo l’esito dei tamponi fatti ad ognuno dei presenti sarà possibile valutare se e come procedere con la preparazione sul ghiacciaio.

Sulla vicenda la Federazione italiana ha emesso un comunicato: «Grazie alla rigida applicazione dei protocolli sanitari stilati per la gestione del raduno sciistico dello Stelvio è stato possibile identificare che un tecnico, appena salito sul ghiacciaio, mostrava deboli sintomi influenzali. È stato quindi immediatamente condotto presso l’ospedale di Sondalo dove è risultato positivo al test sierologico e, di conseguenza, per il protocollo dell’Ats di Sondrio, sottoposto ad un tampone. Per lo stesso protocollo la stessa Ats ha sottoposto a tampone tutti coloro che si trovano in questi giorni presso l’hotel Livrio. Oggi si è attivata anche l’Ats di Bolzano, essendo il Livrio in territorio altoatesino, che effettuerà un nuovo tampone. La situazione complessiva è costantemente monitorata dalla Commissione medica Fisi, in continuo contatto con Ats, che provvederà immediatamente ad isolare eventuali casi di positività. Il tecnico ora sta bene e gli esami non hanno evidenziato ulteriori sintomi di nessun tipo».