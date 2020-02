Dopo più rinvii a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, è scattato poco dopo le 13.00 il superG di Saalbach-Hinterglemm, dove oggi si è gareggiato per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. Dopo la discesa andata in scena giovedì - gara in cui i nostri Beat Feuz e Mauro Caviezel si sono piazzati secondo e terzo dietro al tedesco Thomas Dressen - era attesa nella località austriaca un’altra bella giornata per i colori rossocrociati.