Altro, ottimo risultato di Daniel Yule in slalom. Dopo la vittoria di domenica a Kitzbühel, l’elvetico ha chiuso al terzo posto il celebre speciale di Schladming, in Austria. Davanti al solito pubblico in visibilio, nella gara in notturna Yule ha fermato il cronometro a 83 centesimi dal vincitore: il norvegese Henrik Kristoffersen. Secondo, a 34 centesimi di distacco, si è piazzato invece il francese Alexis Pinturault. Protagonista di un errore dopo poche porte nella prima manche, Clément Noël si è reso protagonista di una seconda frazione pazzesca. Lo specialista francese ha recuperato qualcosa come 26 posizioni, agguantando un insperato quarto posto finale a 99 centesimi da Kristoffersen. Per quanto riguarda gli altri elvetici, Ramon Zenhäusern ha chiuso al 9. posto. Loic Meillard e Marc Rochat si sono per contro dovuti accontentare del 24. e del 26. rango.