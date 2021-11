Lara Gut-Behrami aveva chiuso al secondo posto il gigante d’apertura di Sölden, in Austria. Ma oltre al risultato, si era parlato del fatto che fosse l’unica a indossare la mascherina, quasi confermando il fatto di non essere vaccinata. Stando al Blick, però, la ticinese avrebbe (da poco) ricevuto la prima dose. E «è probabile che la seconda dose non le verrà somministrata prima del parallelo in programma il 13 novembre a Lech/Zürs». Conseguenza? Salterà con ogni probabilità il gigante di Killington del 27 novembre. Le autorità statunitensi, infatti, per l’entrata sul territorio USA richiedono che il ciclo vaccinale sia stato completato da almeno due settimane.