Anche Wendy Holdener sabato sarà al via nel gigante d’apertura della stagione sul ghiacciaio di Sölden. La svittese, che in un primo tempo sembrava voler rinviare il debutto a causa dell’infortunio rimediato ad inizio settembre (frattura alla testa del perone destro in allenamento a Saas Fee), ha cambiato idea dopo una serie di allenamenti promettenti. «Mi rallegro di poter partecipare al gigante», ha detto Wendy , che lunedì ha ricevuto luce verde dallo staff medico di Swiss Ski. Le altre elvetiche al via (prima manche alle 10.00) saranno Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast e Priska Nufer.