Non ci sarà alcuna gara di Coppa del mondo questo weekend, e a questo punto quest’anno, a St. Moritz. Il super-G femminile previsto domenica è stato annullato a causa del forte rischio di valanghe. Lo ha annunciato Swiss-Ski su Twitter.

L’Istituto per lo studio della neve e della valanghe di Davos ha deciso di chiudere tutti i siti dove si può sciare in Alta Engadina per le copiose precipitazioni nevose registrate nella regione.