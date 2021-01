Arrivato a quattordici successi in Coppa del mondo, Feuz ha finalmente aggiunto una delle perle più rare alla sua collezione: vincitore per tre volte a Wengen, sul Lauberorn, l’elvetico in bacheca vanta anche un oro e un bronzo ai Mondiali oltre ad un argento e ad un bronzo alle Olimpiadi. Gli mancava, appunto, l’affermazione sulla Streif. È arrivata.

Kryenbühl, dicevamo, è incappato in una bruttissima caduta. Lo svittese non ha mantenuto l’equilibrio durante l’ultimo salto ed è caduto rovinosamente con il volto sulla neve, restando poi immobile. Subito soccorso, è stato elitrasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni era comunque cosciente. Dodici anni fa, il 22 gennaio 2009, in quello stesso punto Daniel Albrecht era caduto in maniera simile.