Troppa neve a Lenzerheide. Discese finali annullate. Per certi versi è una giornata triste, ma anche storica. In particolare per Beat Feuz, che conquista la sua quarta coppa consecutiva nella specialità emulando il mitico Franz Klammer. L’austriaco si impose dal 1975 al 1978, per poi conquistare il quinto globo nel 1983. Quale sarà adesso il prossimo traguardo del fenomeno bernese? L’obiettivo sarebbe quello di poter firmare il suo primo titolo olimpico il prossimo anno a Pechino. In questa stagione Beatone ha raccolto 486 punti in sole sette gare, con cinque podi. Dopo quattro secondi posti, ha pure vinto per la prima volta sulla «Streif». Anzi, a Kitzbühel, ha centrato una storica doppietta. Alle spalle del bernese c’è l’austriaco Matthias Mayer, distaccato di 68 punti. «In termini puramente sportivi, per me non c’è niente di più prezioso di questa quarta sfera di cristallo», ha confessato Feuz al «Blick», ricordando che «per centrare l’obiettivo bisogna essere sempre al massimo, dall’inizio alla fine della stagione».