Giornata eccezionale per gli elvetici a Saalbach. Se è sfuggito il successo nella discesa, andato al tedesco Thomas Dressen, il risultato di squadra è stato davvero fantastico con Beat Feuz e Mauro Caviezel che sono saliti sul podio e che hanno preceduto Carlo Janka e Niels Hintermann, rispettivamente quarto e quinto. Malgrado l’ottimo secondo posto, il bernese non è ancora riuscito ad assicurarsi per la terza volta di fila la coppetta di specialità. Nella classifica di specialità ha infatti 194 punti di vantaggio sul velocista germanico quando mancano solo due discese alla fine, quelle di Kvitfjell e Cortina.