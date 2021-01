Con la sua 15.esima vittoria e il 50.esimo podio in Coppa del Mondo, Feuz ha anche preso il comando nella classifica della disciplina, che aveva vinto negli ultimi tre inverni.

Il secondo miglior svizzero è Marco Odermatt. Lo sciatore del Nidvaldo è arrivato al 10. posto, il suo miglior risultato in una discesa di Coppa del Mondo. Carlo Janka, d’altra parte, non è stato in grado di costruire sulla sua performance e sul 6. posto di venerdì. Il grigionese ha finito fuori dalla top 20.