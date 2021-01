La Federazione internazionale di sci (FIS) ha informato in mattinata le squadre di bloccare la trasferta in direzione di Wengen. La decisione è legata alla preoccupazione delle autorità sanitarie per l’aumento delle cifre degli infettati dal coronavirus. La task force della FIS, che ieri aveva garantito il regolare svolgimento delle competizioni (allenamenti in vista delle discese di venerdì e sabato con la disputa dello slalom domenicale) si è riunita per esaminare il problema e si esprimerà nel pomeriggio.