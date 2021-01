Il coronavirus continua a colpire e costringe gli organizzatori della Coppa del mondo a modificare una volta ancora il calendario. Dopo la cancellazione delle tre gare previste in questo fine settimana a Wengen, compresa la mitica discesa del Lauberhorn, e dopo la decisione di spostare il circo bianco maschile a Kitzbühel per accogliere nel fine settimana due slalom, ecco un ulteriore cancellazione. I due slalom che erano stati programmati per sabato e domenica nella nota località austriaca, non potranno aver luogo a causa di un nuovo focolaio di COVID-19 (variante britannica) rilevato nel comune di Jochberg, situato a circa 15 km da Kitzbühel. Le locali autorità sanitarie non hanno avuto dubbi e hanno subito optato per la cancellazione. Per il momento restano in calendario le tre gare di Kitzbühel del successivo weekend: si parlava inizialmente di due discese e di un superG. Sono comunque possibili nuovi cambiamenti. Sul fronte femminile si gareggerà invece a Kranjska Gora, in Slovenia, dove sono previsti due giganti.