Il secondo superG di Bormio è stato cancellato. L’ultima gara del 2021 nella Coppa del Mondo maschile non avrà luogo a causa delle condizioni insufficienti delle piste. Le alte temperature e la pioggia intermittente hanno colpito anche la pista «Stelvio». Date le circostanze, non è stato possibile preparare un percorso per la gara.