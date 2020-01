Dopo le donne a Bansko - dove la bernese Joana Hählen ha colto un bel terzo posto in discesa - per la Coppa del mondo di sci alpino oggi hanno gareggiato gli uomini, da parte loro impegnati in superG a Kitzbühel. Per i colori rossocrociati, però, niente podio nella gara austriaca, poiché il migliore dei nostri, ossia il pur bravo mauro Caviezel, è rimasto ai piedi dello stesso. Per lui è stato quarto posto a 33 centesimi dal duo composto dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde e dall’austriaco Matthias Meyer, secondi a parimerito.