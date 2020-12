Per la terza volta in questo avvincente avvio di stagione, nessun atleta svizzero è salito sul podio. A Bormio, dove si correva il superG rinviato ieri, lo specialista Mauro Caviezel non è andato oltre il quinto posto. Il grigionese non ha mai flirtato con la vittoria, chiudendo fuori dai primi tre a causa di un piccolo errore nella parte bassa del tracciato. A imporsi, grazie a una prova magistrale, è stato Ryan Cochran-Siegle. Per l’americano, reduce dal secondo posto nella discesa in Val Gardena, si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo. Lo sciatore del Vermont ha chiuso con un vantaggio di 79 centesimi sull’austriaco Vincent Kriechmayr e di 94 sul norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Caviezel, da parte sua, ha accusato un distacco di 1’’36. L’elvetico mantiene comunque la testa della classifica di specialità, con uno scarto di 53 punti da Aleksander Aamodt Kilde, quarto a Bormio. Nella top 15 la squadra rossocrociata ha piazzato pure Urs Kryenbühl (ottavo), Marco Odermatt (nono), Gino Caviezel (undicesimo) et Loïc Meillard (tredicesimo). Corsa da dimenticare, invece, per Beat Feuz, giunto al traguardo con un ritardo di tre secondi dal vincitore.