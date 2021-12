È stata una gara spettacolare. In tutti i sensi. Incerta e segnata da diversi episodi. Il vento, innanzitutto, ha ritardato e abbassato la partenza del secondo superG femminile del weekend, a St. Moritz. Dopo lo splendido successo di sabato, Lara Gut-Behrami è quindi stata protagonista di una caduta per certi versi spaventosa, nella parte bassa del tracciato: la ticinese ha perso il controllo degli sci ed è finita a tutta velocità contro le reti di protezione, fortunatamente riuscendo a infrangerle di lato e non per direttissima. Un brutto spavento, già, senza particolari conseguenze fisiche per l’elvetica, poi scesa sugli sci sino al traguardo. Un traguardo che ha celebrato la rediviva Federica Brignone: l’italiana è stata la più veloce di tutte; più della connazionale Elena Curtoni (+0’’11) e dell’americana Mikaela Shiffrin (+0’’43). Migliore delle elvetiche, Jasmine Flury, giunta settima a 82 centesimi dalla leader.