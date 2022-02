Uno sportivo (o una sportiva) si costruisce giorno per giorno. Attraverso tante sconfitte e qualche vittoria. Quello che più conta è l’amore per il proprio sport. Ce lo ha detto Natascia Leonardi Cortesi, bronzo olimpico con la staffetta del fondo a Salt Lake City nel 2002.

Nella tua carriera ci sono state quattro edizioni di Giochi olimpici. Ce le puoi ricordare?«Ho debuttato ad Albertville nel 1992. Dalla prima esperienza ti aspetti tanto. E non sempre ricavi quello che desideri. Mi è restata un po’ di amarezza. Un infortunio mi ha impedito di andare a Lillehammer nel 1994, in Norvegia. Paese magico per noi fondisti. Poi c’è stata l’edizione di Nagano ‘98. Ero l’ultima staffettista ed ero lanciata verso il bronzo. Nello sprint finale sono stata beffata da Stefania Belmondo. È stato difficile...