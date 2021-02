La combinata femminile potrebbe regalare una nuova medaglia alla Svizzera. Ai Mondiali di Cortina Michelle Gisin, specialista rossocrociata, ha chiuso la prima manche (il superG) al quinto posto, a 26 centesimi dalla leader provvisoria Federica Brignone. L’italiana ha preceduto la compagna di squadra Irene Curtoni (+0’’01) e un’altra favorita: l’americana Mikaela Shiffrin, staccata di sei centesimi. Per quanto concerne le altre elvetiche in corsa, Wendy Holdener ha forse concesso troppo, chiudendo al 14. posto con quasi un secondo di ritardo. In attesa dello slalom di questo pomeriggio, Jasmina Suter e Priska Nufer occupano per contro il nono e il 19. rango.