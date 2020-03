La Coppa del mondo femminile è finita ieri dopo la decisione di cancellare anche le tre gare (parallelo, gigante e slalom) previste da giovedì a sabato sulle nevi di Are, in Svezia. A causa delle preoccupazioni per l’espandersi del coronavirus, la Coppa del mondo generale sarà dunque assegnata all’italiana Federica Brignone, che conta 153 punti di vantaggio sull’americana Mikaela Shiffrin e 189 sullo slovacca Petra Vlhova. La Federazione internazionale di sci (FIS) aveva già cancellato le finali che erano previste a Cortina.