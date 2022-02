L’oro della caparbia. Anzi, della generosità. Nemmeno Corinne Suter sa spiegare perché riesce a scoccare le sue migliori frecce nelle grandi occasioni. «Mi impegno al massimo in ogni gara. Ma, effettivamente, sento crescere l’adrenalina soprattutto negli appuntamenti di maggiore prestigio». Dai Mondiali di Are del 2019, la svittese è infatti sempre tornata a casa con almeno una medaglia: bronzo in superG e argento in discesa in Svezia, argento in superG e oro in discesa nel 2021 a Cortina e, dulcis in fundo, oro olimpico in discesa a Pechino. Un successo meritato, ma anche sofferto. Soprattutto pensando alla sua gara precedente, il superG firmato da Lara Gut-Behrami, nel quale aveva dovuto accontentarsi di un per lei modesto 13. posto. Avrebbe potuto rassegnarsi, la graziosa e dolce Corinne....