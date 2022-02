Quarto titolo nello sci alpino per la delegazione svizzera: la campionessa mondiale della disciplina, Corinne Suter, ha vinto l’oro nella discesa libera con un tempo di 1’31’’87, imponendosi davanti alle italiane Sofia Goggia e Nadia Delago.

Una scarica di adrenalina

«Ho dato il massimo», ha dichiarato la campionessa del mondo in carica alla RTS. «È difficile dire perché mi sento così a mio agio nei grandi eventi. Cerco di dare il mio meglio in ogni gara, ma l’adrenalina che viene da queste gare mi aiuta molto. È vero che, dopo il superG, la delusione è stata enorme, ma la mia squadra mi ha aiutato ad andare avanti e a ri-mobilitarmi per questo evento».

Per raggiungere questa impresa, Corinne Suter ha compiuto la discesa perfetta. La svittese è stata in grado di mantenere la sua velocità dall’inizio alla fine della pista. Il fondo, infatti, e l’Haituo Bowl che determina l’ingresso al canyon sono stati particolarmente ben padroneggiati. È stato proprio qui che Corinne Suter è andata a prendersi l’oro, battendo sul tempo Sofia Goggia per vincere di 16 centesimi.

La campionessa olimpica in carica, che è ritornata da un infortunio parziale ai legamenti dopo il suo incidente in Super-G a Cortina, è riuscita in una grande impresa. Le italiane, non molto a loro agio in Cina a parte l’argento di Brignone nel gigante, possono sorridere anche con Nadia Delago al 3° posto a 57 centesimi.

Lara Gut-Behrami chiude 16.esima

Le altre tre donne svizzere hanno avuto una sorte diversa. Joana Hählen, vincitrice della seconda sessione di allenamento, non è stata in grado di unirsi alla lotta per le medaglie, conquistando il 6° posto a 1’’29. Jasmine Flury ha finito la discesa al 15° posto e ha riaperto il dibattito sulla sua presenza rispetto a Michelle Gisin, medaglia di bronzo del superG.

Delusione per Lara Gut-Behrami, solo 16.esima a 2’’16 senza commettere errori importanti. La ticinese non è riuscita a trovare le giuste regolazioni con delle velocità estremamente basse, al di là delle venti migliori. Ma è stata lei la più veloce quando ha affrontato il passaggio tecnico dell’Haituo Bowl.

