Caduta durante un allenamento di superG a Zermatt, Corinne Suter si è procurata diverse contusioni alle ossa ed escoriazioni al viso. La svittese, campionessa del mondo in discesa, non potrà partecipare alla gara inaugurale su ghiacciaio di Sölden (il classico gigante del 23 ottobre). Walter O. Frey, medico della nazionale, ha però dato notizie rassicuranti per quanto riguarda il futuro. «Per fortuna, gli infortuni, per quanto seri, non comprometteranno la stagione di Corinne. Non sono infatti previsti interventi chirurgici».