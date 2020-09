Il terremoto scoppiato al Genoa, con 14 membri della squadra risultati positivi alla COVID-19, sta avendo ripercussioni anche in Svizzera. Per domani Swiss-Ski ha organizzato la tradizionale giornata pubblicitaria alla quale prendono parte tutti gli atleti dello sci alpino rossocrociato. A Dübendorf però non ci sarà Lara Gut-Behrami. La ticinese, insieme ai compagni di squadra, avrebbe dovuto prestarsi anche a una serie di interviste a distanza. Il motivo? Nel Genoa milita il marito Valon che, stando al Blick, non rientrerebbe comunque nella cerchia dei giocatori contagiati. Detto ciò, come ufficializzato poco fa da Swiss-Ski, precauzionalmente si è preferito rinunciare alla presenza di Lara all’incontro di Dübendorf. La ticinese, a sua volta, ora dovrebbe sottoporsi al test del tampone. La nuova stagione dello sci alpino, lo ricordiamo, scatta il 17 ottobre a Sölden.