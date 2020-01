Già vincitore la scorsa settimana nello slalom in notturna a Madonna di Campiglio, Daniel Yule si è aggiudicato la gara tra le porte strette ad Adelboden. Il vallesano ha preceduto di 0’’23 il norvegese Henrik Kristoffersen e di 0’’28 l’austriaco Marco Schwarz. Fuori dal podio Ramon Zenhäusern (4.), mentre Loïc Meillard ha chiuso al 9. posto. Seguono Marc Rochat (16.) e Reto Schmidiger (23.). Per gli elvetici, che in Coppa del mondo non vincevano al Chuenisbärgli dal 2008 (successo in gigante di Marc Berthod) è stata una giornata memorabile. E, intanto, Yule, al suo terzo successo in CdM, è diventato il miglior slalomista elvetico della storia davanti a Dumeng Giovanoli, Pirmin Zurbriggen e Didier Plaschy.