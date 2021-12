Domani, a Davos, Dario Cologna sarà al via anche negli sprint validi per la Coppa del mondo. In passato il quattro volte campione olimpico aveva spesso rinunciato a questo tipo di competizioni per meglio concentrarsi su quelle di media distanza. Per il 35.enne della Val Monastero si tratta della seconda gara in questa stagione. «Affronterò lo sprint come un test in vista della 15 km skating di domenica. In questo momento non mi sento di fare dei pronostici. Non so ancora quale sia il mio attuale livello di forma rispetto a quello della concorrenza. Stiamo a vedere», ha detto Cologna. Quella di Davos non è una delle piste preferite di Dario, che in genere si trova più a suo agio su percorsi con salite e discese più costanti. La nevicata di questi giorni potrebbe oltretutto aver reso la pista meno dura rispetto agli standard che più gradisce.