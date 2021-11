Wendy Holdener e Michelle Gisin si migliorano. Dopo il 7. e l’8. posto di sabato, nel secondo slalom di Levi chiudono rispettivamente al 4. e 5. posto. Come lo scorso anno doppietta per la slovacca Petra Vlhova. Già vittoriosa sabato, la pupilla di Mauro Pini si ripete e conquista ancora una volta il successo davanti all’americana Mikaela Shiffrin e alla tedesca Lena Dürr. Camille Rast, terza elvetica ad essersi qualificata per la seconda manche, ha chiuso al 26. posto.