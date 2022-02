Due eliminazioni e due stati d’animo molto diversi. Beat Feuz guarda al superG mancato con un filo di rassegnazione, ma senza rabbia. Anche perché negli occhi ha ancora l’immensa gioia vissuta ventiquattro ore prima quando aveva conquistato quello che più desiderava, l’oro nella discesa. Marco Odermatt vive invece questa eliminazione come un brutto segnale. Inevitabile che gli vengano in mente i Mondiali di Cortina. Storia di un anno fa, quando tornò a casa senza medaglie. Tra quella rassegna iridata e questi Giochi olimpici c’è però una bella differenza. A Pechino è arrivato con grandi progetti, sulla scorta di ottimi risultati conquistati in Coppa del mondo. «Arrivare settimo in discesa ci sta. Anche se ho brillato nelle ultime gare, non mi considero un discesista puro. Almeno non ancora....