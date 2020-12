«Beatone», in effetti, la storia di questo sport l’ha già scritta. Lo dicono i successi prestigiosi, le medaglie, i trofei. Allargando il discorso: i numeri. Sì, perché il 33.enne dell’Emmental è reduce da qualcosa come tre coppette di specialità consecutive. Ci hanno provato in molti, ma dal 2017 allo scorso marzo la Coppa del mondo di discesa ha incoronato sempre e soltanto lui. Più forte degli avversari e degli infortuni, Feuz si appresta a vivere un altro inverno da protagonista. D’altronde, anticipavamo, il mito è lì ad un passo: affascinante come non mai. Si scrive quarto globo di specialità in serie, si legge record dell’austriaco Klammer. Il «Kaiser Franz» si prese la scena dal 1975 al 1978, dominando nella disciplina regina. Nessuno, da allora, è riuscito in una simile impresa. Franz Heinzer, Luc Alphand e Stephan Eberharter si sono fermati a quota tre. Mentre un altro campionissimo di casa nostra, Didier Cuche, ha calato il poker ma nel giro di un quinquennio.

I lavori per ricavare un altro trono nell’Olimpo dei velocisti sono insomma avanzati. «A spingermi a questi livelli è però il piacere di sciare» tiene a precisare Feuz. Per poi rafforzare il concetto, sfoderando la parola «gioia». Un sentimento puro e resistente, che nemmeno la crisi generata dal coronavirus è stata in grado di scalfire. «Se mi è passata per la testa l’idea di smettere? No» chiarisce Feuz: «Seppur svuotata del pubblico, la sostanza delle gare non cambia molto. E poi, ripeto, continuo ad allenarmi con entusiasmo». Eppure il calore dei tifosi e le bandierine rossocrociate che sventolano all’arrivo sono stimolo e benzina per le gambe degli atleti. Feuz conferma: «Certo, gli sportivi vivono di emozioni che ora verranno a mancare. È un peccato, ma si deve accettare la situazione». L’elvetico, campione del mondo di discesa nel 2017, lo ha fatto: «Naturalmente apprezzo molto la presenza della gente ai bordi delle piste e al parterre. Penso in particolare alle gare più importanti, come Wengen e Kitzbühel. Qui l’assenza degli appassionati lascerà un segno. Detto ciò, non so ancora se il fattore pubblico inciderà sulle mie prestazioni. Spero di no e non penso». A provare a infastidirlo saranno per contro diversi outsider, su tutti Dominik Paris, al ritorno dopo il grave infortunio al ginocchio destro dello scorso gennaio.