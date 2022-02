Privata del bronzo nello skicross per decisione della giuria, Fanny Smith ha espresso il suo sgomento su Instagram. La vodese dice di essere «devastata». «È il giorno più duro della mia carriera. Non posso accettare il verdetto della giuria. Con Swiss-Ski stiamo esaminando tutte le strade per contestare questa decisione».

In precedenza l’allenatore Ralph Pfäffli, parlando di un possibile ricorso, temeva che il tempo stesse scadendo e che le probabilità di successo fossero ridotte. La vicecampionessa del mondo si è infine rivolta ai suoi tifosi: «Vi ringrazio dal profondo del cuore per tutti i messaggi di sostegno, mi toccano molto».

Terza nella finale, l’elvetica è stata retrocessa al quarto posto per aver ostacolato un’avversaria. La bella storia – un ritorno alle gare in tempo di record dopo un serio infortunio in gennaio – è finita tra le lacrime e l’incredulità. Il titolo è andato alla svedese Sandra Näslund, l’argento alla canadese Marielle Thompson e il bronzo... alla tedesca Daniela Maier, presunta vittima di Smith. Dopo una lunga attesa, la giuria ha decretato che l’elvetica ha volontariamente disturbato Maier, quando il suo sci sinistro ha toccato la tedesca. Anche lei ostacolata da Thompson, la vodese ha affermato che non poteva comportarsi diversamente, in uno sport in cui contatti di qusto tipo sono molto frequenti. Ma non è stata ascoltata.

Alla fine nessuno ha davvero capito la decisione dei tre giudici: «È senza senso e difficile da accettare», ha dichiarato Ralph Pfäffli. «Si parla di intenzionalità quando è evidente il contrario». Per le quattro finaliste e per tutti gli addetti ai lavori presenti all’arrivo, il risultato della gara era corretto e nessuno è riuscito a capire la decisione della giuria e del direttore di corsa, Klaus Waldner. Fanny Smith se n’è andata senza rilasciare dichiarazioni, dopo aver discusso con il capo corsa della FIS. «Salire sul podio in questo modo mi prova strane sensazioni», ha dichiarato Daniela Maier. «Fanny voleva superare e io dietro di lei volevo fare la stessa cosa. Lei ha toccato Thompson e non sapeva dove andare». Maier ha parlato di una squalifica «ingiusta», prima di correggere il tiro: «Spero che la decisione sia corretta, perché la giuria è qui per questo».

