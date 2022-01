La kermesse sciistica tenutasi oggi ad Adelboden, nell’Oberland bernese, in occasione della gara di Coppa del Mondo di slalom gigante ha suscitato stupore e preoccupazione tra gli atleti professionisti: in tempi di pandemia oltre 12.000 tifosi stipati strettamente e perlopiù senza mascherina hanno applaudito gli atleti, primo tra tutti l’elvetico Marco Odermatt, giunto al primo posto.

«Gli svizzeri hanno in questa pandemia un approccio leggermente diverso. Cercano di infettare tutti nel corso di un fine settimana», ha detto lo sciatore austriaco Manuel Feller, piazzatosi secondo sabato alle spalle del nidvaldese, in un’intervista ai microfoni della ORF.

Secondo gli organizzatori della gara di Coppa del Mondo, la regola 3G (vaccinati, guariti o testati, dal tedesco geipft, genesen e getestet) era applicata ai tifosi in tutte le aree all’aperto. Non c’era l’obbligo di indossare le mascherine. Sul loro sito figurava comunque il seguente invito: «Ci appelliamo ai sostenitori che si trovano nell’area dell’evento (all’esterno) affinché indossino una mascherina in segno di solidarietà».