Giornata memorabile per lo sci elvetico a Kitzbühel. Una stupenda doppietta con Beat Feuz che precede di 0’’21 Marco Odermatt e che firma così per la terza volta la Streif. Solo ottavo nella prima gara veloce disputata venerdì, il bernese si riscatta alla grande e si regala il sedicesimo successo in Coppa del mondo. Per Odermatt un’altra grandissima prestazione e la conferma ai più alti livelli anche nella velocità. Sul terzo gradino del podio troviamo l’austriaco Daniel Hemetsberger, mentre Niels Hintermann, terzo miglior elvetico, ha chiuso all’ottavo posto.