Nessuna opera letteraria ha sin qui narrato le gesta di Beat Feuz. E, se ci pensate, il dato è quantomeno singolare. Di più. In un mondo alla continua ricerca di icone, del sublime nel gesto sportivo, banalmente di storie da raccontare, un simile vuoto appare persino ingiustificabile. Incomprensibile, di certo, considerata la grandezza dell’atleta. Ora anche campione olimpico. A pochi giorni dal 35. compleanno. A dieci anni da un’operazione che avrebbe potuto trasformare la leggenda in una promessa non mantenuta. Una delle tante. E invece no, a Pechino 2022 è stato bello emozionarsi e piangere con il fenomeno di Schangnau. Il figlio di contadini diventato forse il più grande tra i discesisti svizzeri. Una perla di una collana rarissima, che lo sci alpino ha esibito con estrema ritrosia lungo...