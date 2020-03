La Federazione italiana degli sport invernali (FISI) anticipa la Federazione internazionale (FIS) e annuncia la cancellazione delle finali di Coppa del mondo di sci alpino previste dal 18 al 22 marzo a Cortina D’Ampezzo. Le gare non avranno luogo in nessun’altra località. Stando a quanto comunicato dalla FISI, alla riunione del Consiglio di emergenza della FIS l’opzione di tenere l’evento a porte chiuse ha ricevuto tutti i voti contrari ad eccezione di quello dell’Italia. La stagione dello sci alpino si concluderà pertanto dopo le gare di Kranjska Gora per gli uomini e dopo quelle di Are per le donne. La FIS confermerà questa decisione sabato attorno alle 9.