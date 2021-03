Le condizioni meteo potrebbero giocare un brutto scherzo a Lara Gut-Behrami e a Marco Odermatt. La ticinese e il nidvaldese, in lotta per la conquista della coppa di cristallo generale, sanno che le loro speranze sono aggrappate alle gare veloci: le discese in programma domani e i superG di giovedì. La neve caduta abbondante non ha permesso la disputa del primo allenamento e, con tutta probabilità, non si potrà svolgere neppure la seconda prova oggi. Il regolamento della FIS, per le finali, non prevede piani B con eventuali spostamenti di competizioni. Una cancellazione della discesa farebbe ovviamente la gioia di Petra Vlhova e di Alexis Pinturault, non così amanti della velocità. La slovacca e il francese, per conservare la leadership, contano soprattutto sulle prove tecniche che dovrebbero...