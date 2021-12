Lara Gut-Behrami ha già perso per strada quattro gare di Coppa del mondo. E, va da sé, decine e decine di punti. La vetta della classifica generale si è allontanata. Ci auguravamo che la ticinese potesse riprendere le competizioni con il gigante a Lienz (domani 10.00/13.30), ma non è il caso. Come noto, la ticinese era risultata positiva al coronavirus prima delle gare a Val d’Isère, in programma il 18 e 19 dicembre scorsi. Poi si è isolata a Udine, dove vive insieme al marito Valon Behrami. La sua presenza in Austria, va detto, era tutto fuorché assicurata. Ieri pomeriggio, nella lista diramata da Swiss-Ski, il nome di Lara era accompagnato da un asterisco: «Presenza incerta». Poi hanno proceduto alla consegna dei pettorali, ma la ticinese non l’ha ricevuto. In serata è arrivata una precisazione di Swiss-Ski: «Lara sta bene fisicamente, ma l’ultimo test è ancora risultato positivo». Per poter partecipare al gigante di Lienz alla 30.enne di Comano sarebbe servito un test PCR negativo. E, chiaramente, uno stato di salute idoneo.

Uno stop per Miki

Negli ultimi appuntamenti in Francia, dapprima in Val d’Isère e poi tra le porte larghe a Courchevel, Mikaela Shiffrin ne aveva approfittato per prendere il largo nella generale di Coppa del mondo. Anche l’americana, che conduce con 750 punti davanti all’italiana Sofia Goggia (635) e alla slovacca Petra Vlhova (435), è però a sua volta risultata positiva al coronavirus - lo ha annunciato lei stessa su Twitter - e si ritrova pertanto costretta ad uno stop indeterminato. La sua assenza, questa settimana a Lienz, è ormai un dato di fatto (salterà il gigante di oggi e lo slalom di domani), ma potrebbe dover disertare anche alcune delle prossime competizioni. Tutto questo a vantaggio della Goggia, ma soprattutto della Vlhova, che ora ha due buone occasioni per colmare il ritardo. Insomma le carte si potrebbero quindi rimescolare. Lara (ora solo 8. nella generale con 298 punti) deve intanto continuare la sua attesa. E dovrà soprattutto gestire la sua salute in vista dei prossimi appuntamenti di preparazione per i Giochi olimpici di Pechino. L’incertezza, che in questi giorni regna sovrana, concerne anche l’austriaca Katharina Liensberger. La campionessa del mondo in carica di slalom, era infatti risultata positiva alla COVID-19 la scorsa settimana.

Uomini in Italia

Se le donne sono impegnate con due prove tecniche in Austria, gli uomini hanno già preso dimestichezza con la pista di Bormio, dove il programma prevede una discesa libera (oggi ) e due superG (domani e giovedì), sempre alle 11.30. I fari sono rivolti soprattutto in direzione di Marco Odermatt. Il giovane nidvaldese, solido leader della generale (con 633 punti, 228 in più rispetto all’austriaco Matthias Mayer) sta affrontando un periodo di grande forma. E lo ha confermato anche ieri ottenendo il secondo miglior tempo del secondo allenamento dietro al connazionale Niels Hintermann. Altri tre elvetici hanno chiuso tra i primi quindici: Gilles Roulin (10.), Beat Feuz (12.) e Urs Kryenbühl (15.).

