Già leader della specialità dopo aver conquistato il secondo posto a Sölden e il terzo di sabato a Santa Caterina Valfurva, Marco Odermatt ha conquistato il suo primo successo nel gigante, imponendosi nella seconda gara della località italiana. In testa dopo la prima manche, il nidvaldese si è imposto davanti allo statunitense Tommy Ford (+0’’73) e al croato Filip Zubcic (+0’’75). Per Odermatt, che sale così in testa alla classifica generale insieme a Alexis Pinturault, si tratta della seconda vittoria nel Circo Bianco dopo quella in super G a Beaver Creek l’anno scorso.