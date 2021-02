Ven’tanni sono tanti. Forse troppi. Le elvetiche non vincono il gigante ai Mondiali dal 2001. L’ultima a centrare l’obiettivo era stata Sonja Nef a Sankt Anton. Chissà se oggi sarà la giornata buona? Delle quattro frecce al nostro arco, due potrebbero andare a segno: Michelle Gisin e Lara Gut-Behrami. Per conquistare l’oro dovrebbero però superarsi. La concorrenza è tosta. Wendy Holdener sogna una bella gara, che possa rinfrancarla dopo un Team Event quale riscaldamento. Corinne Suter, oro in discesa e argento in superG, potrà sciare in tutta scioltezza e cercare un risultato onorevole.

Tante brave ragazze

Cosa ne pensa al proposito Maria Rosa Quario, detta Ninna, mamma di Federica Brignone? L’ex specialista di slalom, che fra il 1979 e il 1986 aveva vinto quattro gare in Coppa del mondo, è quasi...