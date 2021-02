Non credo di peccare di negligenza se non mi soffermo troppo sulle presentazioni, la persona in questione non ne ha davvero bisogno. Sono passati dieci anni dal suo addio alle competizioni, ma l’ex campione di sci è tutt’altro che caduto nel dimenticatoio. Imprenditore di successo, padre di quattro figli ed una vita a tutta velocità.

Forse però, un particolare a qualcuno sfugge. Abituati a vederlo sfrecciare sugli sci difendendo i colori della vicina Italia, è possibile che siano passate inosservate le sue origini (per metà) rossocrociate. Nato a Coira da madre svizzera, Giorgio Rocca trascorre i primi due anni della sua vita nei Grigioni con il suono della lingua romancia nelle orecchie e le basi di un grande senso di organizzazione, tipicamente svizzero, consolidatosi poi negli anni. Il più...