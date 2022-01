Girardelli: «Odermatt? È il personaggio di cui aveva bisogno lo sci»

Cento podi in Coppa del mondo. Otto dei quali a Wengen, in ben quattro discipline. Marc Girardelli è una leggenda vivente dello sci alpino. E, tra i 46 successi collezionati in carriera, conta anche quello nel superG disputato sul Lauberhorn nel 1994. Sino a domani, l’unico della storia. Con l’ex re del Circo bianco abbiamo discusso di questo e di tanto altro.

Signor Girardelli, dopo 28 anni Wengen tornerà a ospitare un superG maschile. Che ricordi ha del precedente - l’unico - da lei conquistato?

«Ricordo bene quella gara. Anche perché si è trattato di una delle mie ultime vittorie in Coppa del mondo. Riuscii a firmare il successo grazie alla strategia. Fisicamente, infatti, non ero più all’altezza. La schiena mi dava grandi problemi. Ma in quel superG era presente una sezione, prima dell’arrivo,...