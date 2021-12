Michelle Gisin continua a sorridere. Dopo il podio in gigante a Courchevel, l’elvetica ha centrato il terzo posto anche nello slalom austriaco di Lienz. Seconda dopo la prima manche, Gisin si è confermata anche lungo il secondo tracciato, cedendo una posizione alla padrona di casa Katharina Liensberger. Irraggiungibile, e vincitrice della terza gara in stagione, Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso in 1’42’’10, precedendo di mezzo secondo da Liensberger e di 68 centesimi Gisin. In casa Svizzera bene anche Wendy Holdener, capace di recuperare diverse posizione nella seconda frazione e di terminare al quinto posto (+1’’04). Da parte sua Camille Rast ha chiuso settima (1’’48). Più staccata Aline Danioth.