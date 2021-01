Tre giorni di gare a Adelboden, uno in più rispetto alla tradizione. Il Chuenisbärgli, che lo scorso anno aveva regalato grandi soddisfazioni allo sci elvetico, torna ad essere al centro delle attenzioni per gli appassionati delle prove tecniche. Stavolta il programma offre due giganti (oggi e domani) e uno slalom (domenica). Lo spettacolo è garantito, anche se le gare non potranno essere seguite dal pubblico. Le migliaia di bandiere rossocrociate nel catino al traguardo della pista ci mancheranno. Così come l’entusiasmo di chi sostiene ed applaude gli exploit dei campioni, al di là della loro nazionalità. Se poi a vincere, come capitò ad esempio lo scorso anno a Daniel Yule tra le porte strette, è uno svizzero tanto meglio.

Una pista storica

Il Chuenisbärgli è una pista che fa parte del calendario di Coppa del mondo dal 1967, l’anno in cui Jean-Claude Killy firmò il primo dei suoi tre successi. Lì sono state scritte pagine memorabili della storia dello sci. Come detto, si parte con i giganti e, in ottica elvetica, gli occhi sono puntati in particolare su Marco Odermatt, che cercherà di difendere il pettorale rosso di leader della disciplina. Il nidvaldese è tra l’altro al terzo posto della generale di Coppa con 84 punti di ritardo dal francese Alexis Pinturault. Odermatt, che in dicembre aveva firmato il gigante di Santa Caterina, ha finora affrontato tre volte il Chuenisbärgli, l’ultima delle quali nel 2019 ottenendo un lusinghiero 10. posto. Come si ricorderà, lo scorso anno era stato costretto a rinunciare dopo essersi infortunato al ginocchio sulla pista dell’Alta Badia. Dal gigante di Naeba, nel febbraio scorso, Odermatt si è distinto concludendo sempre tra i primi quattro. In gigante sono sei gli elvetici che sono finora riusciti ad imporsi sul Chuenisbärgli: Marc Berthod e, tornando indietro nel tempo, Didier Cuche, Michael von Grünigen , Pirmin Zurbriggen (tre volte), Heini Hemmi e Werner Mattle.

Domenica lo slalom

Adelboden è nota soprattutto per la gara tra le porte larghe, ma ormai da tanti anni anche lo slalom è diventato un punto di riferimento. Facile quindi immaginare quanto sia stato apprezzato il successo raccolto nel 2020 da Daniel Yule. Il vallesano di origini scozzesi aveva tra l’altro interrotto un periodo di ben tredici anni senza successi elvetici. L’ultimo a firmare lo slalom era infatti stato Marc Berthod nel 2008.

Lo slalom del Chuenisbärgli ha caratteristiche molto diverse rispetto a quelle della prova che si è disputata mercoledì a Zagabria e che è stata vinta dal tedesco Linus Strasser, capace di risalire dall’8. posto anche approfittando delle sventure capitate ai migliori della prima manche (in particolare il francese Clément Noël), che hanno dovuto anche fare i conti con i buchi e con la neve molle sul secondo tracciato. Stavolta gli sciatori si ritroveranno confrontati con una neve decisamente invernale e con un pendio che si addice alle caratteristiche dei nostri primattori, che sono in cerca di riscatto dopo le mediocri prestazioni fornite a Madonna di Campiglio e in Croazia.

Se Yule sogna di ripetere l’exploit del 2020, Ramon Zenhäusern (quarto lo scorso anno sul Chenisbärgli) proverà a centrare il suo secondo successo in stagione dopo la vittoria conquistata in Alta Badia. Entrambi, sia Daniel che Ramon, avrebbero bisogno di ritrovare quei guizzi che hanno permesso loro di primeggiare in tante altre occasioni. D’altra parte, un vero dominatore nelle prove tecniche attualmente non c’è. I duelli tra Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen appartengono ormai al passato. L’austriaco si è ritirato, il norvegese è sempre competitivo (lo abbiamo visto primeggiare a Madonna di Campiglio dove ha effettuato una seconda manche da manuale) ma non è più così regolare come un tempo. Poi ci sono i francesi (Noël e Pinturault in testa) senza dimenticare i ritrovati austriaci.

