Come già venerdì, la seconda discesa di Lake Louise di sabato è andata a Sofia Goggia. E come già venerdì, anche il secondo posto di sabato è andato a Breezy Johnson. Sul terzo gradino del podio, però, è tutto di Corinne Suter!

Nel parco nazionale di Banff e malgrado una meteo meno clemente rispetto al giorno precedente, sono le medesime due atlete che hanno conquistato i primi due posti. Supersonica venerdì, Sofia Goggia questa volta è stata “solo” super. Se nella prima discesa aveva avuto un vantaggio di 1’’40 sulla sua delfina, oggi la campionessa olimpica si accontentata di staccarla di 0’’84 . Ci si attendeva, per contro, qualcosa in più da Corinne Suter, quinta venerdì. E la svittese ha risposto presente, guadagnando due posti per salire sul podio a quasi un secondo dalla Goggia. Ha perso molto tempo tra il secondo e il terzo tempo intermedio. Dal canto suo, la ticinese Lara Gut-Behrami ha chiuso con il 22. tempo. Domenica sarà in gara nel superG, la sua disciplina preferita.