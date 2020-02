Un grande weekend rossocrociato a Crans-Montana. Come ieri, la Svizzera ha trionfato nella discesa vallesana, con Lara Gut-Behrami che ha di nuovo preceduto Corinne Suter.

La ticinese ha quindi colto la sua seconda vittoria nel giro di 24 ore, dopo che negli ultimi 2 anni non era più riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Per Lara Gur-Behrami si tratta del 26.esimo successo in carriera.