La nuova stagione del fondo è partita a Kuusamo, in Finlandia, dove nello sprint inaugurale si è distinto il 29.enne romando Jovian Hediger, brillante 6. a 19’’61 dal vincitore, il norvegese Erik Valmes. Quest’ultimo ha preceduto i connazionali Johannes Hösflot Klaebo di 0’’61 e Emil Iversen di 4’’09. Gli altri elvetici sono stati eliminati nelle qualificazioni: 38. Dario Cologna, 51. Beda Klee, 55. Jonas Baumann e 62. Jason Rüesch. In campo femminile sprint tutto svedese – vittoria di Linn Svahn davanti a Maja Dahlqvist (a 0’’57) e Jonna Sundling (0’’70) – e un’elvetica tra le top 10. Nadine Fähndrich ha infatti chiuso al 10. posto (eliminata in semifinale); 25. Laurien van der Graaf (uscita di scena nei quarti). Il «Ruka triple», mini-tour finlandese, prosegue nel weekend con altre due competizioni nelle quali Dario Cologna dovrebbe trovarsi molto più a suo agio: oggi 15 km classica domani inseguimento skating su 15 km. Dario dovrà recuperare una trentina di secondi al russo Alexander Bolshunov (4. nello sprint).