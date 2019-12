Il terzo gigante femminile della stagione è stato firmato dall’italiana Federica Brignone. Ma a gioire, dopo le lacrime amare di St. Moritz, è anche Wendy Holdener. L’elvetica ha chiuso al terzo posto (staccata di 44 centesimi dalla vincitrice), conquistando il primo podio in carriera in questa disciplina. A precedere la rossocrociata è stata la norvegese Mina Fuerst Holtmann, leader provvisoria dopo la prima manche. Bene, nella prima frazione, aveva fatto anche Lara Gut-Behrami (con il nono tempo parziale). La ticinese ha però convinto meno nel pomeriggio, chiudendo al 13. posto a 1’’23. Deludente per contro la prestazione di Michelle Gisin, giunta 29. dopo una prima manche già da dimenticare. Meglio di lei ha fatto anche Aline Danioth, 27. classificata a 2’’70 dalla Brignone.