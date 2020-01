Wendy Holdener si è dovuta accontentare del secondo posto nella combinata di Coppa del mondo a Zauchensee. La svittese è stata battuta per 15 centesimi dall’italiana Federica Brignone. Sul terzo gradino del podio è salita l’altra azzurra, Marta Bassino, a 0’’82. Da segnalare anche il miglior risultato in carriera per la nidvaldese Nathalie Groebli, che ha chiuso la gara al 7. posto.