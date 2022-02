L’urlo di Marco per un oro sognato e strameritato

Sci alpino

Dopo aver firmato quattro giganti su cinque in questa stagione di Coppa del mondo, Odermatt non fallisce il suo obiettivo principale - L’elvetico si impone davanti a Kranjec e Faivre: «Sono orgoglioso per quanto ho realizzato e mi fa un grande piacere essere sulla scia di Janka»