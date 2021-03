Mondiali e finali di Coppa del mondo non sono mai stati così vicini. Tutto nello spazio di pochi giorni. E nella stessa località. Da Almaty, in Kazakistan, ci risponde Andrea Rinaldi, direttore-gare FIS di Freestyle Moguls e Aerials. «Sono arrivato in queste terre il 1. marzo. Non ho pertanto potuto seguire dal vivo le competizioni di Coppa Europa ad Airolo. Grazie alle moderne tecnologie ero però presente on-line. L’evento è riuscito e me ne rallegro. Ci sono state gare di ottimo livello. E Nicole Gasparini, che poi ci ha raggiunto in Kazakistan, è pure salita sul podio».

Per i ticinesi i Mondiali si sono invece rivelati un po’ complicati. Quali le impressioni di Rinaldi? «Sì, Marco Tadè e Nicole in questa occasione non sono neppure stati molto fortunati. Se le loro prestazioni non hanno convinto,...