Un giovane campione lanciato verso grandi traguardi. Un altro, un veterano dello sci, che annuncia il ritiro. Marco Odermatt si aggiudica il superG al debutto sul Lauberhorn, Carlo Janka saluterà sabato la Coppa del mondo dopo le due discese libere.

Wengen sembra un castello dei destini incrociati. C’è una sorta di cambio di testimone tra l’ultimo elvetico ad aver conquistato la generale di Coppa del mondo e il fenomeno del momento, alla decima vittoria in carriera, la sesta in stagione. Nell’Oberland bernese Odermatt sta vivendo sensazioni straordinarie. Arriva dal successo nel gigante ad Adelboden, si presenta a Wengen, disputa due prove in vista delle discese e, come se nulla fosse, si impone nel superG davanti ad Alexander Kilde e Matthias Mayer. Non un podio qualunque. Altri cento punti...