Nella selezione di Swiss-Ski per il gigante di Plan de Corones in programma domani ci sono due grandi assenze, Lara Gut-Behrami e Wendy Holdener. La ticinese si è detta molto affaticata dopo il fine settimana di Cortina d’Ampezzo e ha già fatto sapere che rinuncerà anche alle gare veloci previste nel prossimo weekend a Garmisch-Partenkirchen. Dopo il 9. posto ottenuto in discesa e il 13. nel superG sulla pista delle Tofane, Lara preferisce dunque prendersi qualche giorno di pausa per prepararsi mentalmente alla lunga trasferta a Pechino. Il suo obiettivo stagionale, inutile nasconderlo, sono i Giochi olimpici dove spera di ritrovare il mordente e la miglior forma possibile. La due volte campionessa del mondo tornerà dunque in pista solo il 7 febbraio in occasione del gigante olimpico. La rinuncia di Wendy Holdener, che pure ha grandi ambizioni a Pechino, è invece dettata dalla volontà di svolgere diverse manche di allenamento, senza la pressione delle gare. Anche la svittese intende dunque farsi trovare pronta per l’appuntamento dei Giochi. A rappresentare i colori rossocrociati nel gigante di Plan de Corones saranno Michelle Gisin (salita sul podio in superG a Cortina), Camille Rast, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Vanessa Kasper, Vivianne Härri e Lorina Zelger. La gara di domani sarà caratterizzata dall’ennesima sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, prima e seconda della classifica generale.